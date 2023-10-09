Тема анклавов, выдвигаемых Азербайджаном, не имеет никакой правовой основы: мнение картографа

Во второй статье своей декларации независимости Азербайджан заявил, что является правопреемником Азербайджана 1918-1920 годов, и в те годы не было анклавов, поэтому Азербайджан должен собрать непроверенные и фальшивые карты и вернуть их в военный штаб бывшего СССР, правопреемником которого сейчас является Министерство обороны РФ.

Как передает «Арменпресс» об этом в ходе обсуждения «О чем говорят карты?», организованного на платформе «Медиацентр» заявил географ, картограф Рубен Галичян.

Отметим, что президент Европейского совета Шарль Мишель беседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым накануне встречи по армяно-азербайджанскому урегулированию в Брюсселе. По данным азербайджанских и российских СМИ, в разговоре с Мишелем Алиев упомянул восемь анклавов, которые, по его словам, якобы «оккупированы Арменией, и они должны быть освобождены».

Галичян показал карту СССР 1926 года, заверенную МВД и на которой не было анклавов ни на территории Армении, ни на территории Азербайджана. Более того, некоторые зафиксированные на этой карте территории АрмССР площадью в 1200 квадратных километров позже были переданы Азербайджану. Согласно той же карте, Армению от Нагорного Карабаха отделяла только река Агавно. Позже азербайджанцам были переданы и соседние территории.

Галичян также показал карту СССР 1932 года, согласно которой ни в одной из стран не было анклавов. На карте 1940 года они уже появились: два в Тавуше, один в Араратской области, а также Арцвашен в Азербайджане. Хотя эти анклавы были нанесены на карту, документов о них нет, то есть в наших архивах нет и юридических оснований, подтверждающих их. Несмотря на это, в 2014 году Азербайджан опубликовал атлас, в который включил анклавы, расположенные на территории Армении, но не упомянул Арцвашен.

«Министерство иностранных дел Азербайджана два года назад заявило, что если Армения заявит, что анклавы являются ее территориями, она должна представить официальный документ. Но на самом деле это противоположный подход, поскольку данные территории находятся внутри РА, следовательно, принадлежат Армении. И если у Азербайджана есть какие-либо претензии на упомянутые территории, то он должен предъявить юридические основания, которых на самом деле не существует. Кстати, общая площадь трех анклавов на нашей территории составляет 45 квадратных километров, тогда как площадь одного только Арцвашена составляет 44 квадратных километра. Два года назад, касаясь темы анклавов, премьер-министр Никол Пашинян говорил об их обмене, что является самым простым способом решения проблемы», - сказал картограф.

Алиев сказал, что признает территориальную целостность Армении, но не назвал точных цифр относительно площади территории. Он заявил, что если Армения не придет к детальной делимитации и демаркации, то территории, где дислоцированы азербайджанские военные, они посчитают своими. Если Алиев хочет подписать какое-либо соглашение, то в первую очередь, по мнению Галичяна, он должен вернуть территории, оккупированные Арменией с 2021 года по настоящее время, которые составляют около 240 квадратных километров и в основном представляют собой стратегические высоты.

Галичян напомнил, что по данным военного штаба СССР, карты были ратифицированы при участии представителей Армении и Азербайджана в 1960-70-х годах, на основании чего в 1991 году была принята Алма-Атинская декларация. Азербайджанцы сейчас выдвигают такие карты, на которых части Черного озера и Ишханасара включены в состав Азербайджана. Азербайджан раздал поддельные карты своим солдатам и пограничникам, стоящим на границе. Никол Пашинян заявил, что территория Республики Армения составляет 29 800 квадратных километров, это означает, что сюда включены и оккупированные Азербайджаном территории, которые, кстати, Азербайджан уже признал суверенной территорией Республики Армения в декларации 1991 года.

“Если Азербайджан не выйдет с суверенной территории нашей страны, то, как мы можем идти на переговоры? Долгосрочные цели Азербайджана ясны. Если у них будут анклавы на территории РА, то в будущем им потребуется и коридор, чтобы иметь сухопутную связь с анклавами, который будет иметь ту же роль, что и так называемый Зангезурский коридор. С другой стороны, заметно, что азербайджанские анклавы расположены на стратегически важных автомагистралях на территории РА, и если они будут связаны с Азербайджаном коридорами, то Армения не будет иметь прямой связи со своими южными областями, а дорога Иджеван-Ноемберян на севере будет перекрыта. Азербайджан выступает с точки зрения силы и намекает на захват этих территорий. Если Армения пойдет на уступки, аппетиты Азербайджана станут более открытыми, и наш сосед никогда не остановится, поэтому противостоять силе можно, только проявив противодействующую силу. Мы должны быстро восстановить наши Вооруженные силы, чтобы в будущем могли эффективно защищать нашу суверенную территорию”, - сказал Галичян.