Учения HOPE 2023, проводимые в Армении, помогут управлению и снижению рисков стихийных бедствий

В Армении начались учения HOPE 2023, которые будут способствовать управлению и снижению рисков стихийных бедствий.

Как передает «Арменпресс», с 9 по 13 октября 2023 года в Армении пройдут масштабные учения HOPE 2023 «Комплексное управление рисками землетрясений в уязвимых районах Южного Кавказа посредством эффективного планирования, реагирования и совместных действий».

В учениях примут участие более 300 спасателей и специалистов из Армении, Грузии, Кипра, Франции, Греции, Черногории и Северной Македонии.

Заместитель руководителя учений HOPE 2023, армянский координатор программы, полковник спасательной службы Армине Арутюнян подчеркнула, что реалистичный сценарий поможет организовать поисково-спасательные учения в районе ереванского метрополитена и в Котайкской области, предположительно пострадавших от разрушительного землетрясения.

Полковник спасательной службы Армен Геворгян отметил, что у них уже создана тренировочная база в Лусакерте, там установлен палаточный городок, куда съезжаются команды, после чего начнутся сми учения.

«Мы постараемся сделать учения реалистичными, специально созданы завалы, образующиеся в результате землетрясения. У нас достаточно сложные локации, чтобы выступающие команды могли полноценно работать и проводить поисково-спасательные работы. Конечно, прибывающие команды примерно знают, где находятся наши локации, но на данный момент все прибывающие команды, начиная со сборной Армении, не знают, какая команда и где будет работать, с какими трудностями им придется столкнуться и какие препятствия придется преодолевать», - сказал Геворкян.

Глава Европейского генерального директората по защите населения и операциям по оказанию гуманитарной помощи Фредерик Хоральд поблагодарил армянскую сторону за гостеприимство, подчеркнув, что столь масштабные учения могут способствовать развитию сотрудничества на Южном Кавказе и способствовать снижению риска стихийных бедствий и управлению рисками в постоянно меняющейся и сложной современной реальности.

«Программа финансируется Европейским Союзом. Она была запущена около 20 лет назад, и ее главная цель – развивать сотрудничество, чтобы народы могли быть вместе во время любого рода катастрофы и преодолевать создавшуюся ситуацию», - подчеркнул Фредерик Хоральд.

Крупномасштабные учения являются главным мероприятием проекта «Комплексное управление рисками землетрясений в уязвимых районах Южного Кавказа посредством эффективного планирования, реагирования и совместных операций», финансируемого Генеральным директоратом Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите, DG- ECHO, UCPM, Союзом гражданской защиты посредством UCPM-2021-EXT. Координирующей организацией этого проекта является Европейский университет Кипра CERIDES. Учения проводятся в Армении под руководством МВД РА. В консорциум HOPE FSX входят академические организации, организации гражданской обороны и частные организации Армении, Кипра, Франции, Греции, Черногории и Северной Македонии. В учениях участие принимает и Служба управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии.