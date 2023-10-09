“Новая книга” - 38/23: Ваагн Григорян, Гектор Мало, Мариам Хлгатян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2023 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Ваагн Григорян: Последнее путешествие Востана

Человек завершает свой жизненный путь. Растратив всю свою жизнь на чужих берегах, он пешком отправляется в путь на Родину. Чем закончится это трагико-комическое путешествие, доберется ли он до дома, исполнит ли свое последнее желание? Именно об этом и роман “Последнее путешествие Востана”. Издательство: “Антарес”.

Переводная литература

Гектор Мало: Сьюзен; Мисс Клифтон

Известный французский писатель Гэктор Мало знаком армянским читателям по роману “Без семьи”. Повесть “Сьюзан” (1872 г.) описывает события времен франко-прусской войной. Вопросы, нашедшие место в романе, удивительно актуальны и сегодня, сюжет довольно привлекателен.

Роман “Мисс Клифтон” был написан позже как продолжение “Сьюзен”. Оба произведения читаются с большим интересом благодаря плавному перу талантливого автора, тонкой иронии и яркому описанию исторических событий. Перевод: Терезы Степанян; Издательство “Эдит Принт”.

Детская литература

Мариам Хлгатян: Я очень рада

В книге, предназначенной для детей от 3 до 6 лет, автор помимо повествования, также и посредством иллюстраций представляет повседневную жизнь маленькой девочки: все, о чем она мечтает, какие у него предпочтения, чему она радуется? Каждая страница, иллюстрация и слова книги проникнуты осознанием, значимости семейного тепла для детей этого возраста. Она счастлива, когда рядом с ней отец, мать, бабушка, дедушка, когда она бывает на природе, играет со своими друзьями и со своей маленькой собачкой. Книга о счастье, семье, природе и друзьях. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.