Гимнаст Артур Давтян занял 6-е место на чемпионате мира

Член сборной Армении по гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Артур Давтян занял 6-е место на чемпионате мира.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, в последний день соревнований 52-го чемпионата мира по гимнастике, проходящего в бельгийском Антверпене, состоялся финал опорных прыжков на отдельных снарядах. Член сборной Армении Артур Давтян набрал в этом упражнении 14,549 балла и занял 6-е место.

Чемпионом мира в этом упражнении стал британец Джек Джерман (15,050 балла).

Артур Давтян уже обеспечил себе путевку на 33-е Олимпийские игры в Париже, выступив также в многоборье в квалификационном раунде.

Арутюн Мердинян, Артур Аветисян и Ваагн Давтян вышли в финал индивидуальных упражнений чемпионата мира. Мердинян - 4-й в прыжках с шестом, в упражнениях на кольцах Аветисян - 7-й, а Давтян - 4-й.

Варвара Айрапетян