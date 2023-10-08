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Алиев заявил о возможности встречи в Тбилиси для нормализации отношений с Арменией

Алиев заявил о возможности встречи в Тбилиси для нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности проведения в Тбилиси встречи по нормализации отношений с Арменией.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что так он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили

Согласно источнику, Алиев заявил, что если будет такая договоренность, представители наших соответствующих структур могут приехать в Грузию на двустороннюю или трехстороннюю встречу (по нормализации армяно-азербайджанских отношений.


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