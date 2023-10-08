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В лорийском селе Хобардзи сгорело около 800 тюков кормов и крыши двух хлевов

В лорийском селе Хобардзи сгорело около 800 тюков кормов и крыши двух хлевов

В Национальный центр кризисного управления 8 октября в 02:35 поступило сообщение о том, что в селе горит участок земли Хобардзи Лорийской области.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета областного управления пожарно-спасательного  отряда   Спасательной  службы МВД РА.

Согласно источнику,  пожар возник в двух сараях для скота во дворе одного из домов на 3-й улице села. Отмечается, что пожар был локализован в 03:33 и потушен в 12:10 часов. Сгорели деревянные конструкции складов кормов (около 800 га), крыши коровников (около 54 и 24 квадратных метров) и прилегающая к ним крыша (около 48 квадратных метров).

 


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