В ширакском селе Аревик прошел фестиваль «Магия лаваша»

В селе Аревик Ширакского марза состоялся фестиваль «Магия лаваша», автором и организатором которого выступил Фонд развития образования, культуры и туризма «Ардини» при поддержке МОНКС РА и главного партнера фестиваля «Еремян Проджектс».

Как передает Арменпресс, село Аревик еще в советские годы славилось своими пекарями и традициями выпечки лаваша, которые за последние 20 лет практически были утрачены. Иностранцы уважительно называли село Лавашградом. Основной целью фестиваля было восстановить утраченную славу поселка, открыть в регионе новое направление гастротуризма, оживить сельскую жизнь и восстановить славу лаваша, которым раньше жила деревня.

"Фестиваль планировалось провести 23 сентября, но из-за арцахской войны его перенесли на 7 октября", - сказала организатор фестиваля Ерануи Согоян.

Честь торжественного открытия фестиваля была предоставлена ​​Гюмрийскому театру «Отражения» и студентам танцевального коллектива «Сокровища» Дома Айордац. После танца пекарей и символической подачи лаваша (с солью и хлебом) гости были приглашены в открытый театральный зал, где по заказу фонда был представлен спектакль «Волшебный лаваш».

Из истории известно, что процессом выпечки лаваша традиционно занимались женщины. Мужчин в пекарню не пускли. Как шашлык не любит женских рук и женского вмешательства, так и мужское вмешательство в выпечку хлеба в старину не поощрялось, оно даже считалось дурным знаком. По традиции обряд выпекания хлеба совершался рано утром, а огонь в печи зажигался с восходом солнца. Процесс выпечки хлеба сопровождался благословениями и молитвами. В древности лаваш пекли от праздника к празднику и в больших количествах. Этот процесс часто занимал дни. Во время выпечки лаваша исполнялись и специальные песни, восхваляющие вкус лаваша. К сожалению, в последние годы многие пекарни в Аревике окончательно закрылись. И это в деревне, где много лет назад первое, что встречало входящего на рассвете в село иноземца — это воздух, напоенный дымом очага и ароматом свежевыпеченного лаваша.

«Возвращение фестиваля в общину – это всего лишь большой, но однодневный праздник, который будет способствовать популяризации села, повышению узнаваемости за пределами региона, проведению прекрасного дня в среде сельской пекарни, реализации продукции местного производства. продукты и т. д. Проведение однодневного фестиваля еще в зачаточном состоянии, но наша цель — сделать его ежегодным. Заронив первое зернышко, у нас будет возможность не только повторять программу каждый год, но и расширять ее. А что даст фестиваль селу? Если сделать его ежегодным, это создаст устойчивое туристическое направление со всеми его преимуществами. Мы назвали фестиваль «Магия лаваша», потому что уверены, что излюбленный армянами лаваш, своим волшебным ароматом выведет из «сна» некогда полную жизни общину, и это распространится на соседние общины тоже", - добавила Ерануи Согоян.

Арменуи Мхоян