Температура воздуха 10 октября в Армении понизится на 8-10 градусов

Днем 8 октября, ночью 9 и 12-13 октября на территории Армении ожидается погода без осадков. Днем 9 октября, в ночь с 10 на 11 октября ожидаются осадки в некоторых регионах, днем ​​10 октября — в большинстве регионов. В некоторых регионах также ожидается туман.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

"Ветер западный, 2-4 м/с, 8 октября в отдельных районах усилится до 15-18 м/с, 9 октября - 18-22 м/с. 10 октября температура воздуха понизится на 8-10 градусов", - говорится в сообщении.

В Ереване погода без осадков ожидается днем ​​8 октября, в ночь на 9 и 11-13 октября. В вечерние часы 9 октября, в ночь на 10-е, временами ожидается дождь, днем ​​10-го возможен туман. 9 октября ожидается усиление ветра, скорость 15-18 м/с.