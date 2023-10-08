Молодёжная сборная по футболу начала подготовку к предстоящим матчам

С 8 октября сборная Армении по футболу U-21 проведёт тренировочный сбор в Техническом центре/Футбольной академии ФФА.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной U-21 Нарек Азатян пригласил принять участие во встрече следующих футболистов:

Вратари:

Гор Матинян - ЦCКA

Сергей Микаелян - «Пюник»

Арман Арутюнян - «Арарат»

Защитники:

Эрик Симонян - ЦСКА

Норайр Никогосян - ЦСКА

Армен Саргсян - ЦСКА

Сергей Мурадян - «Ноа»

Гамлет Мнацаканян - "Ширак"

Юрий Мартиросян - «Вест Армения»

Андраник Акопян – «Эльче» (Испания)

Авентис Авентисян – «Го Хед Иглз» (Нидерланды)

Полузащитники/нападающие:

Тигран Аванесян - «Балтика» (Россия)

Дарон Искендерян – Real Monarchs (США)

Эдуард Багринцев – «Краснодар» (Россия)

Эдгар Пилоян – «Краснодар» (Россия)

Нарек Алавердян - ЦСКА

Нарек Манукян - ЦСКА

Гамлет Саргсян - ЦСКА

Сероб Галстян - "Арарат"

Левон Дарбинян - «Ширак»

Нарек Оганесян - «Ван»

Геворг Тарахчян - «Урарту»

Карен Налбандян - «Алашкерт»

Левон Варданян – «Пюник»

Гамлет Минасян - "Арарат"

Сборная Армении U-21 11 октября отправится в Бухарест, где 13 октября сыграет со сборной Румынии U-21 в рамках отборочного раунда чемпионата Европы — УЕФА-2025. Команда прибудет в Ереван утром 15 октября. 17 октября сборная Армении U-21 примет сборную Швейцарии.