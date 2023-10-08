Молодёжная сборная по футболу начала подготовку к предстоящим матчам
С 8 октября сборная Армении по футболу U-21 проведёт тренировочный сбор в Техническом центре/Футбольной академии ФФА.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной U-21 Нарек Азатян пригласил принять участие во встрече следующих футболистов:
Вратари:
Гор Матинян - ЦCКA
Сергей Микаелян - «Пюник»
Арман Арутюнян - «Арарат»
Защитники:
Эрик Симонян - ЦСКА
Норайр Никогосян - ЦСКА
Армен Саргсян - ЦСКА
Сергей Мурадян - «Ноа»
Гамлет Мнацаканян - "Ширак"
Юрий Мартиросян - «Вест Армения»
Андраник Акопян – «Эльче» (Испания)
Авентис Авентисян – «Го Хед Иглз» (Нидерланды)
Полузащитники/нападающие:
Тигран Аванесян - «Балтика» (Россия)
Дарон Искендерян – Real Monarchs (США)
Эдуард Багринцев – «Краснодар» (Россия)
Эдгар Пилоян – «Краснодар» (Россия)
Нарек Алавердян - ЦСКА
Нарек Манукян - ЦСКА
Гамлет Саргсян - ЦСКА
Сероб Галстян - "Арарат"
Левон Дарбинян - «Ширак»
Нарек Оганесян - «Ван»
Геворг Тарахчян - «Урарту»
Карен Налбандян - «Алашкерт»
Левон Варданян – «Пюник»
Гамлет Минасян - "Арарат"
Сборная Армении U-21 11 октября отправится в Бухарест, где 13 октября сыграет со сборной Румынии U-21 в рамках отборочного раунда чемпионата Европы — УЕФА-2025. Команда прибудет в Ереван утром 15 октября. 17 октября сборная Армении U-21 примет сборную Швейцарии.
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