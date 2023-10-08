Сборная Армении по футболу начала тренировочные  сборы

Сборная Армении начала тренировочные сборы в Техническом центре/Академии футбола ФФА.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.

К сборам уже присоединились следующие футболисты:

Огнен Чанчаревич - «Алашкерт»

Арсен Бегларян - «Арарат-Армения»

Станислав Бучнев – «Пюник»

Вараздат Ароян – «Астана» (Казахстан)

Камо Оганесян – «Астана» (Казахстан)

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Жирайр Маргарян – «Урарту»

Эрик Пилоян - «Урарту»

Лукас Селарайян — «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)

Артак Дашян - «Пюник»

Веймар Ангуло – «Алашкерт»

Грант-Леон Ранос — «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия)

Норберто Балекян – «Бока Хуниорс» (Аргентина).

8 октября к команде присоединится Наир Тикнизян, а 9 октября в лагерь сборной прибудут Степа Мкртчян, Ваан Бичахчян, Угочукву Иву, Эдгар Севикян, Андре Чалишер, Тигран Барсегян, Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян и Артур Серобян.

Ованес Арутюнян не присоединится к сборной из-за травмы, полученной в составе «Пюника».

10 октября команда отправится в Ригу, где 12 октября сразится со сборной Латвии. 14 октября наша команда отправится в Северную Македонию. 17 октября обе команды проведут товарищеский матч на стадионе «Благой Истатов» в македонском городе Струмица.