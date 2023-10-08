Сборная Армении по футболу начала тренировочные сборы
Сборная Армении начала тренировочные сборы в Техническом центре/Академии футбола ФФА.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.
К сборам уже присоединились следующие футболисты:
Огнен Чанчаревич - «Алашкерт»
Арсен Бегларян - «Арарат-Армения»
Станислав Бучнев – «Пюник»
Вараздат Ароян – «Астана» (Казахстан)
Камо Оганесян – «Астана» (Казахстан)
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Жирайр Маргарян – «Урарту»
Эрик Пилоян - «Урарту»
Лукас Селарайян — «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)
Артак Дашян - «Пюник»
Веймар Ангуло – «Алашкерт»
Грант-Леон Ранос — «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия)
Норберто Балекян – «Бока Хуниорс» (Аргентина).
8 октября к команде присоединится Наир Тикнизян, а 9 октября в лагерь сборной прибудут Степа Мкртчян, Ваан Бичахчян, Угочукву Иву, Эдгар Севикян, Андре Чалишер, Тигран Барсегян, Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян и Артур Серобян.
Ованес Арутюнян не присоединится к сборной из-за травмы, полученной в составе «Пюника».
10 октября команда отправится в Ригу, где 12 октября сразится со сборной Латвии. 14 октября наша команда отправится в Северную Македонию. 17 октября обе команды проведут товарищеский матч на стадионе «Благой Истатов» в македонском городе Струмица.
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