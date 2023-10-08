Планируется утвердить порядок поддержки вынужденно переселенных студентов из НК

Около 300 студентов, перемещенных из Нагорного Карабаха, уже подали заявления в профильные армянские вузы для продолжения обучения.

Как передает Арменпресс, об этом, кратко подведя итоги основных процессов, организованных за предыдущую неделю, в ходе состоявшейся 8 октября пресс-конференции сообщил вице-премьер Тигран Хачатрян, который координирует работу "Гуманитарного центра" правительства РА.

"На ближайшей неделе мы планируем утвердить порядок оказания поддержки этим студентам в продолжении обучения. И если это платное обучение, то урегулировать и этот вопрос", - добавил вице-премьер.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены также мирные жители. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня. Из Нагорного Карабаха в РА были переселены 100 тысяч 632 вынужденных переселенца.