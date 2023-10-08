Программа финансовой поддержки вынужденных переселенцев из НК уже разработана. Тигран Хачатрян

За последние дни достигнут значительный прогресс в процессе проработки деталей программы финансовой поддержки для покрытия расходов на жилье вынужденно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс, об этом на состоявшейся 8 октября пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Тигран Хачатрян, координирующий работу "Гуманитарного центра" правительства РА.

«У нас был ряд встреч с представителями министерств-партнеров. На практике идея уже разработана и готова быть представлена ​​на рассмотрение правительства. Надеюсь, что эта программа будет одобрена правительством в следующий четверг, и все наши соотечественники получат возможность стать бенефициарами этой поддержки", - добавил вице-премьер, отметив, что бенефициарами этой поддержки станут все вынужденные переселенцы в Армении, не имеющие квартир или жилые дома.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены также мирные жители. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня. Из Нагорного Карабаха в РА были переселены 100 тысяч 632 вынужденных переселенца.