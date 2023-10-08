Насильственно перемещенные, имеющие карточные счета, в целом получали финансовую поддержку. Вице-премьер

Единовременную денежную помощь, предоставленную вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, уже получили в основном бенефициары, имеющие карточные счета.

Как передает Арменпресс, об этом, кратко подведя итоги основных процессов, организованных за предыдущую неделю, в ходе состоявшейся 8 октября пресс-конференции сообщил вице-премьер Тигран Хачатрян, который координирует работу "Гуманитарного центра" правительства РА.

По его словам, по данным Центробанка, число бенефициаров, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха и имеющих карточные счета, превышает 50 тысяч.

"Если деньги еще не поступили на чей-то карточный счет, это означает, что в некоторых случаях это всего лишь вопрос трудоемких банковских операций, и в понедельник или вторник все увидят деньги на своих счетах", - пояснил он.

Вице-премьер отметил, что пока половина соотечественников-бенефициаров получила единовременную финансовую поддержку, а остальные продолжат получать свои деньги в ближайшие дни, согласно их регистрации.

Он напомнил, что те, у кого нет карточных счетов, должны открыть их в эти дни.

По словам вице-премьера, ко второй группе, которая присоединится к получателям финансовой поддержки, относятся родители, которые получат право на получение этих средств в результате регистрации соответствующих данных на своих детей.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены также мирные жители. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня. Из Нагорного Карабаха в РА были переселены 100 тысяч 632 вынужденных переселенца.