Около 40% детей, перемещенных из Нагорного Карабаха, уже устроены в школы Армении

Почти 40 процентов детей, перемещенных из Нагорного Карабаха в Армению, уже помещены в школы Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян в ходе пресс-конференции, состоявшейся в "Гуманитарном центре" 8 октября, отметив, что наряду с процессом решения проблем образования и здравоохранения, государство продолжает идти навстречу каждому насильственно перемещенному из Нагорного Карабаха.

"Во всех общинах и областях они обеспечиваются горячим питанием, предметами гигиены, медикаментами, одновременно организуется образовательный процесс", - добавил Багдасарян.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены также мирные жители. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня. Из Нагорного Карабаха в РА были переселены 100 тысяч 632 вынужденных переселенца.