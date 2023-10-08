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Пять пациентов, пострадавших от взрыва и военной агрессии в НК, продолжат лечение в Италии

Пять пациентов, пострадавших от взрыва и военной агрессии в НК, продолжат лечение в Италии

В результате взаимодействия с зарубежными партнерами и ведущими клиниками еще 5 пациентов, пострадавших от взрыва и военной агрессии в Нагорном Карабахе, продолжат лечение за границей.

Об этом Арменпресс сообщили Министерство здравоохранения Республики Армения. 

"Профессиональная команда, прибывшая ночью из Италии, в результате совместного обсуждения с нашими врачами отобрала и перевела тех пациентов, продолжение лечения которых в их стране было бы более эффективным и комплексным", - говорится в сообщении.

Источник напоминает, что и другие страны также протянули руку помощи Армении в лечении жертв взрыва и военной агрессии в Нагорном Карабахе: 4 пациента были перевезены во Францию, 3 – в Болгарию.


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