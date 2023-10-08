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В селе Шатван Гегаркуникской области сгорел дом

В селе Шатван Гегаркуникской области сгорел дом

В центр кризисного управления Гегаркуникского районного спасательного управления в 06:08 часов 8 октября поступил сигнал о том, что в селе Шатван горит дом.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета областного управления пожарно-спасательного  отряда   Спасательной  службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что пожар возник в одном из домов на 3-й улице села (около 120 квадратных метров). 

Отмечается, что пожар был локализован в 07:05 и потушен в 08:58. Сгорела гостиная дома (25 кв.м) с имуществом, две спальни (22 кв.м и 12 кв.м) с имуществом, деревянные потолочные балки и предметы быта.

 


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