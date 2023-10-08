В селе Шатван Гегаркуникской области сгорел дом

В центр кризисного управления Гегаркуникского районного спасательного управления в 06:08 часов 8 октября поступил сигнал о том, что в селе Шатван горит дом.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что пожар возник в одном из домов на 3-й улице села (около 120 квадратных метров).

Отмечается, что пожар был локализован в 07:05 и потушен в 08:58. Сгорела гостиная дома (25 кв.м) с имуществом, две спальни (22 кв.м и 12 кв.м) с имуществом, деревянные потолочные балки и предметы быта.