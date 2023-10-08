В последний день соревнований ЧМ по гимнастике чемпионский титул попытается защитить Артур Давтян

Член сборной Армении по гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Артур Давтян попытается сохранить титул чемпиона мира.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, в последний день соревнований 52-го чемпионата мира по гимнастике, проходящего в бельгийском городе Антверпен, в борьбу вступят спортсмены, вышедшие в финал соревнований по опорным прыжкам. Старт соревнований состоится в 16:00 по ереванскому времени.

В соревнованиях в многоборье Артур Давтян уже обеспечил себе путевку на 33-е Олимпийские игры в Париже.

В финал по отдельным видам упражнений чемпионата мира вышли Арутюн Мердинян, Артур Аветисян и Ваагн Давтян. В упражнениях на коне Мердинян занял 4-е место. В упражнениях на кольцах Аветисян занял 7-е место, а Давтян - 4-е.

Варвара Айрапетян