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Армянский самбист победил азербайджанца в финале и стал чемпионом мира

Армянский самбист победил азербайджанца в финале и стал чемпионом мира

Спортсмен, представляющий Армению на юношеском чемпионате мира по самбо Мгер Оганян, победил азербайджанского спортсмена в финальном поединке по борьбе и стал чемпионом мира чемпион. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация самбо Армении.

"6 октября в столице Кыргызстана Бишкеке начался Молодежный чемпионат мира по самбо   с участием спортсменов из 26 стран. 

В соревнованиях приняли участие пять армянских спортсменов. 

К сожалению, борец-юниор весом 53 кг Алик Мекинян проиграл в первом же поединке и был исключен из дальнейших соревнований. Мартин Манукян и Мгер Хачатрян также потерпели поражения в весовых категориях 58 и 79 соответственно. 

Арсен Айрапетян, проигравший в результате ничьи первый поединок по борьбе, выступил успешно, затем победил голландского и казахстанского соперников и вышел в финал. В напряженной борьбе Арсен проиграл со счетом 3:1 россиянину Валерию Герасименко, представлявшему команду FIAS-1, и удовлетворился серебряной медалью. 

Мгер Оганян выступил блестяще и завоевал золотую медаль в юношеской категории до 71 кг. Победа в финале со счетом 8:0 над французами, 4:1 над россиянином, 8:0 над казахом и 3:1 над азербайджанцем», - говорится в сообщении.

 


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