Среди вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха зарегистрировано рождение 31 младенца

Среди вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха зафиксировано 31 рождение, из них 11 - в Ереване, 20 - в областях.

Как передает Арменпресс, об этом на состоявшейся в Гуманитарном центре пресс-конференции сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян, отметив, что изменений в количестве прибывших нет, оно остается 100 тысяч 632.

"В Армении зарегистрировано 31 рождение, из них 11 – в Ереване, 20 - в регионах: 1 в Гегаркунике, 2 –в Шираке, 3 – в Арарате, 1 – в Лори, 4 – в Котайке, 3 – в Армавире, 1 – в Тавуше, 5 – в Сюнике", - сказала Багдасарян, добавив, что в Араратской области ожидается еще одно рождение.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Мирные жители также были убиты и ранены. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня. Из Нагорного Карабаха в РА были переселены 100 тысяч 632 вынужденных переселенца. По данным Службы гражданства и миграции, 99,3 процента данных обработаны, зарегистрированы и уже идентифицированы.