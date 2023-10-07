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Среди вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха зарегистрировано рождение 31 младенца

Среди вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха зарегистрировано рождение 31 младенца

Среди вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха зафиксировано 31 рождение, из них 11 - в Ереване, 20 - в областях.

Как передает Арменпресс, об этом на состоявшейся в Гуманитарном центре пресс-конференции сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян, отметив, что изменений в количестве прибывших нет, оно остается 100 тысяч 632.

"В Армении зарегистрировано 31 рождение, из них 11 – в  Ереване, 20 - в регионах: 1 в Гегаркунике, 2 –в Шираке, 3 – в Арарате, 1 – в Лори, 4 – в Котайке, 3 – в Армавире, 1 – в Тавуше, 5 – в Сюнике", - сказала Багдасарян, добавив, что в Араратской области ожидается еще одно рождение.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Мирные жители также были убиты и ранены. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня. Из Нагорного Карабаха в РА были переселены 100 тысяч 632 вынужденных переселенца. По данным Службы гражданства и миграции, 99,3 процента данных обработаны, зарегистрированы и уже идентифицированы.

 


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