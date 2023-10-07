Румыния отправила в Армению два самолета с гуманитарной помощью

Правительство Румынии 7 октября двумя грузовыми самолетами отправило в Армению гуманитарную помощь, которая будет передана вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Как передает корреспондент Арменпресс, гуманитарную помощь в аэропорту "Звартноц" получили Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Армении Корнел Ионеску и главный секретарь МВД Ара Фиданян.

Посол Румынии в РА Корнел Ионеску рад, что его люди также пришли на помощь нуждающимся.

«Я думаю, что это доказательство очень открытых и очень близких отношений между нашими странами, нашими народами. Я надеюсь, что это станет очень, очень прочным мостом для наших отношений. В ближайшее время мы эвакуируем граждан, пострадавших от взрыва в Степанакерте, в Бухарест. Я еще раз рад быть здесь, чтобы показать, что люди могут дружить и помогать нуждающимся. Большое спасибо", - сказал посол Румынии в Армении.

Гуманитарный груз включает продукты питания и предметы первой необходимости.