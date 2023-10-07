Информации о наличии армян среди жертв событий в Израиле нет. МИД РА

На данный момент информации о наличии армян среди жертв событий в Израиле нет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.

"На данный момент нет информации о наличии армян среди жертв событий в Израиле. МИД РА через посольство в Израиле находится в постоянном контакте с местными властями, армянскими организациями и частными лицами. При необходимости дополнительная информация будет предоставлена", - написала Бадалян.

7 октября палестинское движение ХАМАС начало самое масштабное нападение на Израиль за последние годы. Они выпустили ракеты из сектора Газа по Израилю. Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля на парапланах и пикапах. Движение сообщило о 35 взятых в плен израильтянах.

По меньшей мере, 6 человек были убиты и 200 ранены с начала военных операций палестинского движения ХАМАС.