Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и президента РФ

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, обсуждена ситуация, сложившаяся после вынужденного переселения армян Нагорного Карабаха, а также ряд вопросов двусторонней повестки дня.

Премьер-министр Пашинян поздравил президента РФ с днем рождения.