Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и президента РФ
13:41, 7 Октябрь 2023
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, обсуждена ситуация, сложившаяся после вынужденного переселения армян Нагорного Карабаха, а также ряд вопросов двусторонней повестки дня.
Премьер-министр Пашинян поздравил президента РФ с днем рождения.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм