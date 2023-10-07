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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и президента РФ

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и президента РФ

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, обсуждена ситуация, сложившаяся после вынужденного переселения армян Нагорного Карабаха, а также ряд вопросов двусторонней повестки дня.

Премьер-министр Пашинян поздравил президента РФ с днем рождения.

 

 


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