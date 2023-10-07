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Около 58 000 переселенцев из НК воспользовались приютами, предоставленными правительством РА

Около 58 000 переселенцев из НК воспользовались приютами, предоставленными правительством РА

76 692 человека, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, находятся в разных регионах Армении.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Гуманитарном центре сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян, отметив, что размещение продолжается как в областях, так и в Ереване.

По ее словам, в ряде случаев те, кто выехал на основное место жительства, сейчас переезжают в более подходящее жилье, чтобы в ближайшие полгода начать жить в уже снятых квартирах.

"Государство оказало содействие в размещении и размещении около 58 тысяч прибывших, остальным были предоставлены определенные продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, о других потребностях позаботились региональные власти", - сказала Багдасарян.

 

 


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