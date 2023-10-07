Около 58 000 переселенцев из НК воспользовались приютами, предоставленными правительством РА

76 692 человека, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, находятся в разных регионах Армении.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Гуманитарном центре сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян, отметив, что размещение продолжается как в областях, так и в Ереване.

По ее словам, в ряде случаев те, кто выехал на основное место жительства, сейчас переезжают в более подходящее жилье, чтобы в ближайшие полгода начать жить в уже снятых квартирах.

"Государство оказало содействие в размещении и размещении около 58 тысяч прибывших, остальным были предоставлены определенные продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, о других потребностях позаботились региональные власти", - сказала Багдасарян.