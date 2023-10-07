В РА зарегистрированы 99,3 процента насильственно переселенных из Нагорного Карабаха

В Армении зарегистрировано 99,3 процента вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян, отметив, что изменений в количестве прибывших нет, их по-прежнему 100 тысяч 632.

«На текущем этапе осуществляется процесс регистрации и идентификации данных. По данным Службы гражданства и миграции, на сегодняшний день 99,3 процента данных обработаны, зарегистрированы и уже идентифицированы", - сказала Багдасарян.