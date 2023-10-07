Время в Ереване: 11:07:36,   17 Октябрь 2023

Спасатели перенесли змей в безопасное место

Спасатели перенесли змей в безопасное место

В Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МВД со 2 по 7 октября поступило 11 сигналов по поводу змей, замеченных в разных районах республики.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила спасательная служба МВД РА.

В частности, в Ереване, городе Иджеване и селе Гусанагюх. Прибывшие на место спасатели провели обследование, в результате которого обнаружили 2 ужей, 3 полозов, 3 василиска, 1 змею ереванского типа и переместили их в безопасную зону.

 

 


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