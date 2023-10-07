В Антверпене стартуют финалы ЧМ по гимнастике на отдельных снарядах

На рейтинговом чемпионате мира по спортивной гимнастике в бельгийском городе Антверпен стартуют финалы соревнований в личном зачете на отдельных снарядах.

Как передает корреспондент Арменпресс, 7 октября в финале выступят три представителя сборной Армении. В финале по опорным прыжкам, который начнется в 17:40 по ереванскому времени, примет участие двукратный бронзовый призер чемпионата мира Арутюн Мердинян, а на кольцах – Артур Аветисян и Ваагн Давтян. Начало – в 19:20 по ереванскому времени.

В финал отдельных инструментов вышел бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Артур Давтян. Финал по опорным прыжкам состоится 8 октября.

Артур Давтян уже завоевал 33-ю путевку на Олимпийские игры в Париже. Эти игры – уже 4-е в карьере Давтяна.

Варвара Айрапетян