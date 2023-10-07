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Европейские индексы выросли - 06-10-23

Европейские индексы выросли - 06-10-23

МОСКВА, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.06% и составил 15229.77 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.88% и составил 7060.15 пункта, британский FTSE вырос на 0.58% и составил 7494.58 пункта, а российский RTSI вырос на 0.46% и составил 987.14 пункта.


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