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В Кремле ожидают, что Пашинян по видеоконференцсвязи примет участие в саммите СНГ 13 октября

В Кремле ожидают, что Пашинян по видеоконференцсвязи примет участие в саммите СНГ 13 октября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке 13 октября, по видеосвязи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", который опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Я не знаю, приедет ли Пашинян туда. По-моему, есть сведения о том, что он будет по видеоконференции", - сказал помощник президента РФ, отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента РФ Владимира Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Бишкеке.


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