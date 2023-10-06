Глава МИД Армении и комиссар ЕС обменялись мнениями о ситуации в регионе в плане безопасности

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 6 октября принял комиссара ЕС по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате многомесячной блокады Лачинского коридора и совершенного 19 сентября военного нападения Азербайджана на гражданское население Нагорного Карабаха.

Подчеркнув, что произошедшее в Нагорном Карабахе представляет собой настоящую этническую чистку, об опасности которой Армения предупреждала на протяжении нескольких месяцев, министр Мирзоян подчеркнул необходимость исключения продолжающейся опасности применения силы в регионе.

Были затронуты вопросы оказания должной поддержки вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха и работа с международными партнерами в этом направлении.

Министр иностранных дел Армении и комиссар ЕС обменялись мнениями о ситуации в регионе в плане безопасности, а также вопросах повестки партнерства Армения-ЕС.