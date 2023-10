ЕС выражает непоколебимую солидарность с народом Нагорного Карабаха: Янез Ленарчич

Комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич выразил поддержку ЕС Армении и армянскому народу. Как сообщает Арменпресс, об этом Ленарчич написал в соцсети X.

«Почти все армянское население Нагорного Карабаха сейчас бежало в Армению.

Сегодня я нахожусь в Ереване, чтобы выразить непоколебимую солидарность ЕС всем людям, которым пришлось оставить свою жизнь позади, а также Армении и принимающим нуждающихся людей общинам», - написал Ленарчич.

Almost the entire Armenian population of #NagornoKarabakh has now fled to #Armenia.



Today I am in Yerevan to express steadfast #EUsolidarity with all the people who have had to leave their lives behind as well as with and its host communities, welcoming the people in need. pic.twitter.com/J1mITObfQu