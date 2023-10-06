Замглавы МИД Армении принял делегацию во главе с вице-спикером Сейма Литвы

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 6 октября принял принял делегацию во главе с вице-спикером Сейма Литовской Республики Радвиле Моркунайте-Микуленине.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра приветствовал визит делегации Сейма Литвы в Армению, подчеркнул политическую поддержку Литвы в этот полный вызовов для Армении период и выразил благодарность за оказанную Армении гуманитарную помощь. Паруйр Ованнисян подчеркнул важность межпарламентского диалога и в этом контексте высоко оценил существующее сотрудничество между парламентами двух стран.

Заместитель министра иностранных дел представил литовской стороне ситуацию, сложившуюся в результате вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников вследствие проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Были также затронуты процесс реализуемых в Армении демократических реформ, двусторонняя повестка Армения-Литва, вопросы повестки взаимодействия Армения-ЕС.