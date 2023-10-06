Замглавы МИД Армении и верховный комиссар ООН по правам человека обсудили права вынужденных переселенцев из НК

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян встретился в Женеве с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ваге Геворкян представил верховному комиссару проводимую Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха политику этнической чистки, а также массовые нарушения прав человека и преступления Баку.

В ходе встречи были обсуждены вопросы защиты прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.