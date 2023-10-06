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В больницах Армении проходят лечение 303 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха

В больницах Армении проходят лечение 303 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха

В больницах Армении проходят лечение 303 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, состояние 113 оценивается как тяжелое, 11 - как крайне тяжелое. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся в “Гуманитарном центре” пресс-конференции сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, представляя данные о пациентах, которые были перевезены из Нагорного Карабаха в Армению и пострадали в результате военных действий и взрыва. Все они проходят лечение в различных медицинских центрах страны.

“В реанимационных отделениях продолжают оставаться 5 детей”, - сказала Багдасарян.


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