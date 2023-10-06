99,2% вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прошли регистрацию в Армении

99,2 процента вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прошли регистрацию в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся в “Гуманитарном центре” пресс-конференции сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

“Количество прибывших [вынужденных переселенцев] не изменилось: 100 тысяч 632.

Число прошедших регистрацию и идентификацию лиц существенно растёт с каждым часом. На данный момент это 99,2 процента. Мы уверены, что в ближайшие один-два дня это число достигнет 100 процентов”, - сказала Багдасарян.

По ее словам, к учреждениям первичного звена здравоохранения уже прикреплены 13 тысяч 415 человек, или около 13,5 процентов вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.