Армения никогда не просила РФ бесплатно поставлять дизтопливо или бензин: Ереван просил об увеличении квоты

Армения никогда не просила Российскую Федерацию бесплатно поставлять дизельное топливо или бензин. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

- Обращался ли Ереван к Москве с просьбой бесплатно поставлять бензин и дизельное топливо?

- Ереван никогда не просил Москву бесплатно поставлять дизельное топливо или бензин. Согласно подписанному в 2013 году Соглашению между правительством РФ и правительством Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения, РФ утверждает индикативные квоты на экспорт нефтепродуктов для Армении на каждый год.

В октябре 2023 года квота на бензин и дизельное топливо была исчерпана, и армянская сторона обратилась с просьбой об увеличении квоты, которая была частично удовлетворена, в результате чего импортеры Армении получили возможность покупать у России и импортировать 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Напомним, что ранее МИД РФ заявил, что “в ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идет о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди – осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной”.