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Армения не участвует в проходящих в Кыргызстане военных учениях ОДКБ

Армения не участвует в проходящих в Кыргызстане военных учениях ОДКБ

Армения не участвует в военных учениях ОДКБ, которые начались в Кыргызстане 6 октября. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сообщение минобороны Кыргызстана.

Учения под названием «Нерушимое братство» проходят на полигоне учебно-тренировочного центра вооруженных сил Кыргызстана в городе Балыкчи.

Учения с участием остальных пяти стран-членов ОДКБ продлятся неделю.


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