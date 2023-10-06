Армения не участвует в проходящих в Кыргызстане военных учениях ОДКБ

Армения не участвует в военных учениях ОДКБ, которые начались в Кыргызстане 6 октября. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сообщение минобороны Кыргызстана.

Учения под названием «Нерушимое братство» проходят на полигоне учебно-тренировочного центра вооруженных сил Кыргызстана в городе Балыкчи.

Учения с участием остальных пяти стран-членов ОДКБ продлятся неделю.