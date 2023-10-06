Шарль Мишель попытается заставить Алиева подписать ту же декларацию, которую уже подписал Пашинян: политолог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во внимание негативный международный фон в отношении Азербайджана, решил взять паузу. С другой стороны, учитывая его недостаточный переговорный потенциал, президент Азербайджана просто не хочет разговаривать без президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое мнение в беседе с Арменпресс высказал политолог Грант Микаелян, коснувшись того факта, что лидер Азербайджана не появился на состоявшейся в Испании встрече.

Накануне в Гранаде состоялась четырехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, после чего стороны в совместном заявлении подчеркнули свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Армении.

Планировалось, что встреча должна пройти в пятистороннем формате, однако 4 октября азербайджанские СМИ сообщили, что Ильхам Алиев отказался от пятисторонней встречи, запланированной на 5 октября в Гранаде. В качестве причины азербайджанская сторона назвала тот факт, что Франция и Германия отвергли предложение Баку об участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в этой встрече.

“Настоящая причина в том, что Ильхам Алиев, в отличие от Пашиняна, не готов идти на компромисс даже по самым незначительным вопросам”, - сказал Микаелян.

Коснувшись вопроса о том, чего можно ожидать от встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, о которой перед объявил глава Европейского совета после неформального саммита ЕС в Гранаде, политолог подчеркнул, что, по сути, Пашинян готов подписать мирное соглашение с Алиевым.

“Однако Алиев до сих пор считает, что не договорился по главному вопросу - коридору. Тем не менее, в конце октября Шарль Мишель, вероятно, попытается посадить Алиева за стол переговоров и заставить его подписать ту же декларацию, которую Пашинян уже подписал в Гранаде”, - сказал политолог.

Манвел Маргарян