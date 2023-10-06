Pод председательством премьер-министра Пашиняна состоялось 4-е заседание Инвестиционного комитета

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось 4-е заседание Инвестиционного комитета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были представлены итоговые отчеты о технико-экономических исследованиях 4 проектов государственных инвестиционных проектов, одобренных в ходе 1-го заседания Комитета. Проекты касались улучшения пожарно-спасательного инвентаря Службы спасения, модернизации национальной наблюдательной сети системы службы сейсмической защиты, оснащения 10 медицинских учреждений Армении современным медицинским оборудованием и инвентарем, строительства и дальнейшей эксплуатации нового пенитенциарного учреждения. В ходе заседания на основании докладов проекты были одобрены.

В ходе заседания также были обсуждены программы, которые касались усиления возможностей Спасательной службы по реагированию на чрезвычайные ситуации, строительства водохранилища Мастары и системы самотечного орошения, инфраструктуры для выдачи биометрических паспортов и электронных удостоверений личности. Вокруг представленных программ состоялось обсуждение, были затронуты как процесс реализации проектов, так и ожидаемые результаты и эффективность.

Никол Пашинян поручил обобщить представленные в ходе обсуждения вопросы и предложения, на их основе доработать и привести в окончательный вид проекты программ.