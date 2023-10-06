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Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Карабаха: РИА Новости

Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Карабаха: РИА Новости

Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник.

"Информация в ряде СМИ о том, что делегация минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности",- сказал он.

"Речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности российского миротворческого контингента",- добавил собеседник агентства.


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