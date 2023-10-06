Председатель ОБСЕ призвал увеличить международную поддержку и гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, выражая серьезную обеспокоенность, призывает к усилению международной поддержки и гуманитарной помощи для более чем 100 тысяч карабахских армян, нашедших убежище в Республике Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте ОБСЕ.

“Гуманитарные потребности должны оставаться главным приоритетом, и международное сообщество доноров должно продолжать активно демонстрировать солидарность и разделение ответственности, чтобы помочь Армении в реагировании ее правительства на этот разворачивающийся гуманитарный кризис.

Действующий председатель ОБСЕ Османи принял к сведению визит представителей ООН в Степанакерт 1 октября и считает, что дальнейшее участие международного сообщества будет способствовать стабилизации ситуации на местах и усилиям по достижению устойчивого мира.

Дискуссии относительно международного участия на местах должны продолжаться, поскольку независимая международная наблюдательная миссия принесет доверие и уверенность тем, кто хочет вернуться.

Действующий председатель ОБСЕ Османи отмечает публичные заявления Азербайджана по поводу интеграции армянского населения и перспектив возвращения переселенного населения. Защита прав и безопасности карабахских армян в соответствии с обязательствами ОБСЕ является обязанностью Азербайджана.

Использование силы в ходе дипломатических переговоров для разрешения споров всегда неприемлемо и препятствует перспективам достижения достойного и инклюзивного мира.

Действующий председатель Османи поддерживает продолжение политических процессов, направленных на заключение мирного договора между странами.

ОБСЕ и ее соответствующие структуры в рамках своего мандата готовы внести свой вклад в этот процесс в соответствии с ценностями и обязательствами Организации по достижению справедливого, прочного, достойного и инклюзивного мира в регионе”, - говорится в релизе ОБСЕ.