Вице-премьер Мгер Григорян принял заместителя руководителя USAID

Вице-премьер Мгер Григорян принял заместителя руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) по Европе и Азии Александра Соколовского. На встрече присутствовал также директор миссии USAID в Армении Джон Аллело.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе встречи Мгер Григорян представил коллегам из USAID работы в рамках среднесрочных и долгосрочных программ, направленных на удовлетворение первоочередных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Собеседники обсудили возможные направления помощи USAID вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, в частности, затронули вопрос обеспечения жильем, а также обменялись мнениями по региональным развитиям.