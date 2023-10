МИД Армении выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в Хомсе

Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи с терактом в военной колледже города Хомс в Сирии.

«Глубоко опечалены недавним террористическим актом, в результате которого в городе Хомс погибло более 100 человек и были ранены многочисленные люди. Наши глубочайшие соболезнования народу Сирии и семьям погибших, скорейшего выздоровления раненым», - как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении МИД Армении в соцсети Х.

Deeply saddened by the recent terrorist attack which resulted in loss of more than 100 lives and numerous injuries in the city of Homs. Our deepest condolences to the people of Syria and families of the victims, speedy recovery to those injured.@syrianmofaex