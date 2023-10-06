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МИД Армении выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в Хомсе

МИД Армении выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в Хомсе

Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи с терактом в военной колледже города Хомс в Сирии.

«Глубоко опечалены недавним террористическим актом, в результате которого в городе Хомс погибло более 100 человек и были ранены многочисленные люди. Наши глубочайшие соболезнования народу Сирии и семьям погибших, скорейшего выздоровления раненым», - как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении МИД Армении в соцсети Х.

Беспилотный летательный аппарат террористов 5 октября нанес удар по военному училищу в городе Хомс. В результате атаки погибли 89 человек.


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