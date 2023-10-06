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Депутат парламента Канады Филипп Лоуренс уходит с поста председателя парламентской группы дружбы Канада-Азербайджан

Депутат парламента Канады Филипп Лоуренс уходит с поста председателя парламентской группы дружбы Канада-Азербайджан

Депутат парламента Канады Филипп Лоуренс уходит с поста председателя парламентской группы дружбы Канада-Азербайджан после агрессии Азербайджана против Арцаха (Нагорного Карабаха) и последующего насильственного изгнания коренного армянского населения. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Комитет Ай-Дата Канады.

«Мы высоко оцениваем принципиальное решение г-на Лоуренса и призываем всех избранных должностных лиц Канады прекратить взаимодействие с государством Азербайджан и его диктаторским режимом», - говорится в заявлении Комитета Ай-Дата Канады.

Ранее была распущена парламентская группа дружбы Франция-Азербайджан.


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