Депутат парламента Канады Филипп Лоуренс уходит с поста председателя парламентской группы дружбы Канада-Азербайджан после агрессии Азербайджана против Арцаха (Нагорного Карабаха) и последующего насильственного изгнания коренного армянского населения. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Комитет Ай-Дата Канады.

MP Philip Lawrence resigns as the chair of the Canada-Azerbaijan Parliamentary Friendship Group, following Azerbaijan's aggression on Artsakh (Nagorno-Karabakh) and the subsequent forced exodus of the indigenous Armenian population.



