Четверо пациентов, получивших серьезные ранения в НК, перевезены во французские больницы

Четверо получивших в Нагорном Карабахе серьезные ранения пациентов перевезены во французские больницы. Как сообщает Арменпресс, об этом посольство Франции в Армении сообщило в соцсети X.

“Франция поддерживает Армению и армянских беженцев из Нагорного Карабаха. Сегодня днем ​​четверо пациентов, получивших серьезные ранения в Нагорном Карабахе, были эвакуированы во французские больницы в соответствии с обязательством, взятым на себя министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Ереване”, - сообщило посольство.