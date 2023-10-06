Россия направит в Армению 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива

По просьбе армянской стороны, несмотря на временный запрет правительства РФ на вывоз товарного бензина и дизельного топлива, Россия предоставит Армении 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«Продолжаем последовательные усилия по всеобъемлющему содействию Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха.

В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идет о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди – осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной.

Несмотря на введение 21 сентября правительством Российской Федерации временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из нашей страны, российская сторона пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 г. соответствующего межправительственного соглашения.

Помимо содействия по линии Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования, с учетом брифинга МИД Армении 2 октября, МЧС России взяло в проработку обращение партнеров насчет оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Совместно с Росрезервом уже сформирован первичный список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни.

На финальной стадии – направление гумпомощи такими отечественными гуманитарными организациями, как Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и «Спешите делать добро!». Грузы будут доставлены в республику бортами ВКС России.

На следующей неделе российские дипломаты во главе с послом С.П.Копыркиным посетят Сюникскую область, чтобы вместе с региональными властями определить неотложные потребности. Эта работа будет продолжена и в других регионах, где находятся переселенцы», - говорится в сообщении МИД РФ.