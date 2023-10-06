На одном из рынков расположенного на юге Азербайджана города Масаллы вспыхнул крупный пожар
На одном из рынков расположенного на юге Азербайджана города Масаллы вспыхнул крупный пожар.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в результате пожара пять человек были госпитализированы.
У четверых из них диагностировано отравление дымом. Состояние госпитализированных пациентов оценивалось как стабильное.
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