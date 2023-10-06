На одном из рынков расположенного на юге Азербайджана города Масаллы вспыхнул крупный пожар.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в результате пожара пять человек были госпитализированы.

У четверых из них диагностировано отравление дымом. Состояние госпитализированных пациентов оценивалось как стабильное.