Вынужденные переселенцы из Карабаха могут получить полную поддержку Евросоюза: Комиссар ЕС

Европейский союз решительно осуждает проведенную 19 сентября военную операцию вооруженных сил Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся в Гуманитарном центре пресс-конференции заявил Комиссар Евросоюза по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

По его словам, делегация ЕС прибыла, чтобы продемонстрировать полную поддержку Евросоюза Армении, армянскому народу, особенно вынужденным переселенцам из Карабаха.

“В этой сложной ситуации вынужденные переселенцы из Карабаха могут получить полную поддержку Евросоюза. После недавних действий Азербайджана против населения Карабаха мы очень быстро организовали гуманитарную помощь на сумму более 5 млн евро, а через несколько дней удвоили ее. Сейчас эта помощь, предназначенная для вынужденных переселенцев из Карабаха, оценивается более чем в 10 млн евро”, - сказал Ленарчич.

Комиссар ЕС также сообщил, что через несколько часов в Армению будут доставлены предметы гуманитарной помощи, целью которой является поддержка нуждающихся в помощи.

“Я должен подчеркнуть очень быстрое и эффективное управление ситуацией всеми уровнями властей Армении. Я также должен приветствовать готовность простых людей оказывать помощь”, - заявил Ленарчич.