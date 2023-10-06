Азиатские индексы - 06-10-23

ТОКИО, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 30994.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.01% и составил 2264.08 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3110.48 пункта, а HANG SENG вырос на 1.58% и составил 17485.98 пункта.