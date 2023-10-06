Вице-премьер Армении и Комиссар ЕС обсудили гуманитарные проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян и Комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич обсудили гуманитарные проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся в “Гуманитарном центре” пресс-конференции сказал вице-премьер Тигран Хачатрян.

"Мы поговорили с Комиссаром ЕС об основных проблемах, возникших в результате постоянного применения Азербайджаном силы и реализации арменофобской политики. Мы говорили об оценке неотложных потребностей более 100 тысяч наших соотечественников, которые были вынуждены покинуть свои дома и нашли убежище в Армении. Были обсуждены в том числе медицинские, социальные, психологические и финансовые вопросы", - отметил Хачатрян.

По словам вице-премьера, правительство высоко ценит быструю реакцию, которую ЕС и государства-члены ЕС продолжают демонстрировать в удовлетворении приоритетных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

“Вместе с Комиссаром ЕС мы подчеркнули важность гармонизации усилий правительства Республики Армения и Евросоюза относительно широкомасштабной гуманитарной деятельности, направления полученной гуманитарной помощи на нужды вынужденных переселенцев. Мы обсудили вопросы формирования общей платформы сотрудничества и повышения эффективности наших действий в этом формате.

В качестве первостепенного приоритета мы выделили важность оценки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных потребностей наших соотечественников. Это та основа, которая должна позволить эффективно решать проблемы вынужденных переселенцев и ускорить процесс возвращения наших соотечественников к нормальной жизни за счет правильного использования имеющейся гуманитарной помощи.

В ходе обсуждения мы пришли к заключению, что Европейский союз продолжит оказывать повышенную поддержку по всем необходимым направлениям, учитывая тот большой опыт, который он имеет в вопросах антикризисного управления. Выражаем убежденность, что поддержка, оказываемая ЕС, будет существенно способствовать тому, чтобы реализуемые правительством Республики Армения программы с максимальной эффективностью решали приоритетные потребности вынужденных переселенцев”, - заключил Хачатрян.