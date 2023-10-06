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Россия ведет работы по открытию генерального консульства в Капане

Россия ведет работы по открытию генерального консульства в Капане

5 октября состоялась встреча руководителя группы Министерства иностранных дел Российской Федерации по открытию генерального консульства России в Капане и мэра Мегри.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей официальной странице в Facebook сообщило посольство России в Армении, уточнив, что обсуждались перспективы скорейшего открытия нового консульского учреждения России в Сюникской области, что существенно упростит консульские  услуги для граждан России, проживающих на юге Армении.

«Кроме того, было отмечено, что новое генконсульство будет способствовать дальнейшему укреплению армяно-российских отношений и стабилизации ситуации в регионе, а также расширению культурного, гуманитарного, торгово-экономического и межрегионального сотрудничества», - говорится в сообщении посольства России.


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